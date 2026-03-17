Στη φυλακή ο αστυνομικός που παρέσυρε και σκότωσε 63χρονο σε τροχαίο με μηχανές έξω από τη Βουλή (vid)

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος οδηγός δικύκλου.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση -η οποία προκάλεσε τον θάνατο σε βαθμό κακουργήματος- και για ανθρωποκτονία αμελείας, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα ξημερώματα της Πέμπτης ο αστυνομικός -ενώ οδηγούσε το υπηρεσιακό του όχημα- παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την μοτοσυκλέτα του 63χρονου.

Η οικογένεια του θύματος σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζήτησε την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση Δικαιοσύνης.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας» τόνιζε η οικογένεια.

Πηγή: ethnos.gr

