Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη: «Η οπαδική βία μου στέρησε τον κόσμο μου – Μην προβάλλετε άλλο το βίντεο»

Σε δημόσια δήλωση προς όλα τα μέσα ενημέρωσης προχώρησε η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη στην Καλαμαριά.

Μέσα από την τοποθέτησή της εκφράζει τον πόνο για την απώλεια του γιου της, απευθύνει έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και ζητά να σταματήσει η προβολή βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ».

Η ίδια αποδίδει τον θάνατο του γιου της στην οπαδική βία, τονίζοντας ότι η απώλεια αυτή έχει καταρρεύσει τον κόσμο της. «Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», σημειώνει.

Στη δήλωσή της απευθύνει σαφή έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή οπτικού υλικού από το περιστατικό. «Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω», αναφέρει.

Παράλληλα ζητά να σταματήσουν, όπως υποστηρίζει, οι αναφορές που πλήττουν τη μνήμη του γιου της. «Απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας», τονίζει.

Η μητέρα του 20χρονου εκφράζει την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», αναφέρει, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαίωση για τον γιο της.

Όπως διευκρινίζει, έχει ορίσει ως νομικό εκπρόσωπό της τον δικηγόρο Παρασκευά Σπυράτο. «Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι διαχωρίζει τη θέση της από οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή ενέργεια τρίτων.

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση προς όσους γνωρίζουν στοιχεία για το περιστατικό να απευθυνθούν στις Αρχές. «Απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», καταλήγει.