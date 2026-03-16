Μόνιμη βλάβη στο μάτι του 16χρονου που δέχθηκε άγρια επίθεση από ανηλίκους -Τον χτυπούσαν με σιδερογροθιές

Έρευνα για την άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας 16χρονος στα Ιωάννινα από τρεις ανήλικους, με αποτέλεσμα ο έφηβος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο μάτι, διεξάγουν οι Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει οι φερόμενοι δράστες, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για την ύπαρξη ηθικού αυτουργού που φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο 16χρονος περίμενε την κοπέλα του, όταν δέχτηκε ξαφνικά και χωρίς καμία πρόκληση επίθεση. Οι τρεις ανήλικοι τον χτύπησαν με κλωτσιές, μπουνιές και σιδερογροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα και θέτοντας σε κίνδυνο την όρασή του στο αριστερό μάτι.

Ο τραυματισμένος έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί του έκαναν 17 ράμματα. Λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς".

Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, παρότι οι γιατροί κατάφεραν να διασώσουν την όρασή του, ο 16χρονος φέρει πλέον μόνιμη βλάβη στο μάτι. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και ο ρόλος όσων εμπλέκονται.

Σοκαριστική μαρτυρία της μητέρας του 16χρονου

"Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι κάποιος τον χτύπησε. Ξεκινήσαμε και εμείς με τον άνδρα μου και πήγαμε να δούμε τι έγινε. Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, τον είχαν χτυπήσει στο μάτι. Σοκ… το πήραν αμέσως οι γιατροί", δήλωσε στο MEGA η μητέρα του ανήλικου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της περίμενε την κοπέλα του κάτω από το σπίτι, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν χωρίς να υπάρχει κάποια γνωριμία μεταξύ τους. Ο πατέρας του θύματος υποστήριξε ότι, ακόμη και ενώ το παιδί του νοσηλεύεται, συνεχίζεται η στοχοποίησή του από συνομηλίκους.

"(Ένας μαθητής) έλεγε ότι "εγώ θα τον χτύπαγα πιο πολύ "λέει και γελάει, δηλαδή πειράζουν την κοπέλα τώρα που είναι με τον δικό μου το παιδί, για να ακούει η κοπέλα ότι "από μένα θα έτρωγε πιο πολύ ξύλο”. Εγώ αυτό θέλω να μάθω ποιος τους έβαλε να χτυπήσουν το παιδί μου", ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 16χρονου.

Πηγή: thetoc.gr