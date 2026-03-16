Αντιμέτωπος με κακούργημα για αδήλωτα εκατομμύρια ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ

Αντιμέτωποι με νέες κακουργηματικές πράξεις θα βρεθούν ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο σύζυγός της και εμπλεκόμενος στην υπόθεση υπεξαίρεσης Ανδρέας Γεωργίου, καθώς διαβιβάζονται στις εισαγγελικές Αρχές νέα στοιχεία για την περίοδο 2020 - 2025.

Σε πρόσθετο έλεγχο για τον Γιάννη Παναγόπουλο η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε ποσά που «άγγιζαν» τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ -αν και όφειλε να υποβάλει πόθεν έσχες.

Το παραπάνω ποσό αφορά το διάστημα 2020-2025 και δεν αποκλείεται να καταστήσει τον Γιάννη Παναγόπουλο ύποπτο για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες, σε βαθμό κακουργήματος.

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής βρίκσεται και η πρώην γγ Εργασίας και υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη.

Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, καθώς ο σύζυγός της ως εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, εμπλέκεται στην κυρία υπόθεση της υπεξαίρεσης ως ένας από τους 12 βασικούς εμπλεκόμενους.

Η Άννα Στρατινάκη φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες για ποσό το οποίο συνολικά αγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ. Ελλιπείς φαίνεται πως είναι και οι δηλώσεις πόθεν έσχες για το διάστημα 2023-2024 του συζύγου της, Ανδρέα Γεωργίου, καθώς δεν εμφανίζεται συνολικό ποσό άνω των 700.000 ευρώ.

Πηγή: ethnos.gr