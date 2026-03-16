Οι τρεις «Ντάλτονς» του Τούρκου αρχιμαφιόζου Μπογιούν πίσω από τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

Τρεις "Ντάλτονς", μέλη του διαβόητου γραφείου δολοφόνων του Τούρκου αρχιμαφιόζου Μπαρίς Μπογιούν, βρίσκονται στα χέρια του Ελληνικού FBI για τους πυροβολισμούς της Νέας Μάκρης.

Πρόκειται για τον ένοπλο δράστη που άνοιξε πυρ τουλάχιστον επτά φορές στοχεύοντας αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος στις 3 Μαρτίου, έναν συνεργό του και τον οδηγό του οχήματος που τους μετέφερε στη περιοχή. Ένας ακόμα εμπλεκόμενος που τοποθετείται στο σημείο της επίθεσης και ταυτοποιήθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναζητήθηκε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως να εντοπιστεί.

"Είναι ένα ακόμα περιστατικό που συνδέεται με το εν εξελίξει ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές εγκληματικές ομάδες", αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιοι αξιωματικοί, σημειώνοντας: "ήθελαν να λύσουν τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για την ζωή πολιτών". Οι "Ντάλτονς" φέρεται να μπήκαν στη χώρα με μόνο σχέδιο την εξόντωση των αντιπάλων τους.

Δεν αποκλείεται οι στόχοι της επίθεσης να ήταν μέλη της αντιμαχόμενης ομάδας "Red Kit" και να πρόκειται για συνέχεια στην αιματηρή αντιπαλότητα που είχε αφήσει έξι νεκρούς στη Λούτσα. Οι αρχές έχουν εικόνα για την ταυτότητα των προσώπων που στόχευαν οι δράστες, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί καθώς όπως και οι δράστες, βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων της Αστυνομίας στους χώρους διαμονής των δραστών εντοπίστηκαν φυσίγγια, όχι όμως κάποιο όπλο. Εκτός από τους τρείς εμπλεκόμενους, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ακόμα μία προσαγωγή Τούρκου υπηκόου, ο οποίος όμως δεν σχετίζεται με το επεισόδιο και κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Οι τρείς "Ντάλτονς" θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η επίθεση

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου, στη λεωφόρο Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλαταιών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρεις άνδρες πλησίασαν πεζή αυτοκίνητο και πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές εναντίον του, πριν τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Το όχημα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε απόμερο σημείο στο Διόνυσο και είχε πάνω του σημάδια από τους πυροβολισμούς. Όπως διαπιστώθηκε από τις πινακίδες το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα από την Τουρκία.

Πηγή: thetoc.gr

