Επικίνδυνα challenges ανηλίκων με ρίσκο τη ζωή τους για τα likes - Κρέμονται στα βαγόνια του Μετρό (vid)

Πέντε νεαρούς συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. διότι κάμερα ασφαλείας του κατέγραψε τη στιγμή που κρεμάστηκαν από το εξωτερικό μέρος βαγονιού, παρόλο που ο συρμός βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, στο σταθμό Αμπελοκήπων εξελίχθηκε το περιστατικό και για 4 ολόκληρες στάσεις μέχρι το Σύνταγμα, βρίσκονταν κρεμασμένοι, μέχρι να τους εντοπίσει η αστυνομία.

Δύο από αυτούς, φαίνεται ότι πηδούν στον σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο βαγόνια και παραμένουν εκεί, ενώ το τραίνο είναι εν κινήσει.

Σε άλλη περίπτωση, νεαρός έχει σκαρφαλώσει σε συρμό του τραμ που διασχίζει με ταχύτητα την παραλιακή, την ιδιά ώρα φίλος του τον ακολουθεί οδηγώντας, τον καταγράφει με το κινητό του για να ανεβάσει το βίντεο στα social media.

Πάντως, η φραγή στα social media σε παιδιά έως 15 ετών και στη χώρα μας, με το σχετικό νομοθέτημα, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα.