Φουντώνει η κόντρα με την κυβέρνηση κι έρχονται απεργίες διαρκείας για τα ταξί

Καθυστερήσεις δείχνει να παίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσον αφορά στην κόντρα με τα ταξί, επιλέγοντας να αγοράσει χρόνο μέσω της παραπομπής των κρίσιμων ρυθμίσεων για τα ΕΙΧ με οδηγό που είχαν στείλει τον κλάδο στα κάγκελα, σε μελλοντική υπουργική απόφαση.

Στην κατεύθυνση αυτή το σχέδιο νόμου, το οποίο κατέθεσε για ακόμα μία φορά ...νύχτα την περασμένη Παρασκευή, το υπουργείο δεν κλείνει άμεσα τα ζητήματα της διάρκειας μίσθωσης και του χρόνου προκράτησης για τα ΕΙΧ με οδηγό, που είχαν εισαχθεί στο αρχικό κείμενο το οποίο είχε αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση προκαλώντας ορυμαγδό σχολίων. Αντιθέτως, τα μεταθέτει για αργότερα προσπαθώντας - όπως όλα δείχνουν - να μετριάσει τις έντονες αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν.

Ωστόσο και αυτή η τακτική φαίνεται πως στην πράξη έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με τους αυτοκινητιστές ταξί να ζεσταίνουν ήδη τις μηχανές τους για κινητοποιήσεις προσανατολιζόμενοι σε απεργίες διαρκείας από αυτήν την εβδομάδα.

Η κατάθεση του νέου νομοσχεδίου στη Βουλή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για τις τελικές διατυπώσεις, έδωσε το σήμα για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), η οποία είχε διατηρήσει μετριοπαθέστερη στάση από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί της Αθήνας (ΣΑΤΑ) κρατώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με το υπουργείο και έχοντας τη δέσμευση ότι θα ενημερωθεί εγκαίρως για τις τελικές ρυθμίσεις.

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