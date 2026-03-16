Σοκάρουν οι εικόνες από το φονικό τροχαίο με μηχανές στη Βουλή - Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο αστυνομικός

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή, όταν η υπηρεσιακή μηχανή του συγκρούστηκε με την μηχανή του 63χρονου ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.04.2026) στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Ακαδημίας, έξω από τη Βουλή. Γύρω στις 05:40, ο αστυνομικός παραβίασε κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μηχανή του 63χρονου.

Ο αστυνομικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και πλέον κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή "Εξελίξεις Τώρα” στο Mega , το φανάρι είναι κόκκινο, ωστόσο, ο άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας επιλέγει να παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο αστυνομικός παρανομεί, σύμφωνα με τα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισαν οι "Εξελίξεις Τώρα”, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πέρα από το ότι παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, πορεύεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα της καθόδου και όχι της ανόδου, όπως είναι υποχρεωμένος βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ελάχιστα μέτρα και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ο αστυνομικός συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με το μοναδικό όχημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και κινείται στη μεσαία λωρίδα του δρόμου.

Μετά την ισχυρή σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες εκσφενδονίζονται. Οι δύο οδηγοί σέρνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ο αστυνομικός μαζί με την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στο ρεύμα της ανόδου.

Ερωτήματα και ΕΔΕ

Ο 63χρονος άνδρας που οδηγούσε χωρίς να προβεί σε κάποια παρανομία βρίσκεται πεσμένος στην άσφαλτο, βαριά τραυματισμένος. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό μετά το σφοδρό τροχαίο. Στις εννέα το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του.

"Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας", αναφέρει η οικογένειά σε ανακοίνωσή της.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου για τα αδικήματα της "επικίνδυνης οδήγησης" και για "ανθρωποκτονία από αμέλεια", ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σοκαριστικό είναι ηχητικό αυτόπτη μάρτυρα που απευθυνεται σε φίλο του: "Τι είδα μπροστά μου, τον σκότωσε μπροστά στα μάτια μου…"

Πηγή: thetoc.gr