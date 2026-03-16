Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές θα δούμε λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αττική
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι – απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς τις μεσημβρινες και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.