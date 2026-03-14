Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Στο «μικροσκόπιο» οι δύο νεαροί που τον συνόδευαν – Οπαδική χροιά στο επεισόδιο

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο νεαρούς που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από μαχαιριές το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, ο ένας από τους δύο έχει ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ και οι δύο φέρεται να έχουν εκφράσει την πρόθεση να παρουσιαστούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μαζί με τους δικηγόρους τους.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, αδικήματα που εξετάζονται με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο. Οι κατηγορίες αποδίδονται από κοινού, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των αρχών ότι το περιστατικό πιθανόν σχετίζεται με οπαδική αντιπαράθεση.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται ως δράστης και είναι οπαδός του Άρη, φέρει αρκετές εκδορές στο σώμα του καθώς και ράμματα στο κεφάλι. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εκδοχή ότι πριν από το θανατηφόρο περιστατικό είχε προηγηθεί έντονη συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι καταθέσεις των δύο νεαρών που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της σύγκρουσης και αν συμμετείχαν περισσότερα άτομα. Ο 23χρονος, στις αρχικές του δηλώσεις, υποστήριξε ότι πέντε άτομα του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, δήλωσε ότι ο ρόλος των δύο αυτών ατόμων είναι καθοριστικός για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς η κατάθεσή τους μπορεί να ξεκαθαρίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συμπλοκή.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο 20χρονος έχασε τη ζωή του λόγω εκτεταμένης απώλειας αίματος, η οποία εκτιμάται ότι έφτασε περίπου τα δύο λίτρα. Το μοιραίο τραύμα προκλήθηκε από μαχαίρι στο μπροστινό μέρος του θώρακα, στην περιοχή της καρδιάς, ενώ διαπιστώθηκε και δεύτερο τραύμα στη μασχάλη. Παράλληλα, έφερε και χτυπήματα στο κεφάλι, με το σοβαρότερο να είναι κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Η κηδεία του 20χρονου Κλεομένη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στις Συκιές.