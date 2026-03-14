Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Συνελήφθησαν πλοίαρχος και μηχανικός

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε το Λιμενικό Σώμα για τη ρύπανση που παρατηρήθηκε την Παρασκευή (13/3) στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα συνελλήφθησαν ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου εκατό τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενη από άγνωστο αφρώδες υλικό με ελαφρά οσμή και ορατά συσσωματώματα. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα.

Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: cnn.gr