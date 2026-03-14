Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Λάρισα, για το τρίτο προσυνέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο προσυνεδριακός διάλογος που θα οδηγήσει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ (που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα) συνεχίζεται στη Λάρισα, με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Περίπου στη 1 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα συζητήσει με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ:

Πηγή: newsbomb.gr