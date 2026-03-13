Χειροπέδες σε 38χρονο στο Παλαιό Φάληρο που κατηγορείται για τον βιασμό 14χρονης

Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Παλαιό Φάληρο, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μιας 14χρονης στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος προχώρησε τον Μάιο του περασμένου έτους σε ανάρτηση μιας αγγελίας στα κοινωνικά δίκτυα, προσελκύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανήλικη.

Η αγγελία αφορούσε την υιοθεσίας ενός ζώου συντροφιάς και μέσα από αυτή κέρδισε την εμπιστοσύνη της ανήλικης, με την οποία επικοινωνούσε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις σε περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη (10/03) και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: cnn.gr