Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος Αρειανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου

Ο 23χρονος Αρειανός, που αναζητούνταν ως ύποπτος της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε με τον δικηγόρο του στην αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα ενώ κινούνταν στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, οι νεαροί τον χτυπούσαν με τα χέρια και τον έριξαν στο έδαφος. «Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος είδε δίπλα του ένα μαχαίρι, το οποίο - όπως είπε - δεν ήταν δικό του. Το πήρε προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στα άτομα που τον χτυπούσαν. Μάλιστα, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει ποιον και πώς τραυμάτισε, ενώ δήλωσε ότι και ο ίδιος είναι τραυματισμένος.

Από την πλευρά τους, νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι ο 23χρονος δεν ήταν μόνος του, αλλά συνοδευόταν από ακόμη ένα άτομο.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές: μία στον αριστερό θώρακα και μία ακόμη στην πλάτη, δεξιά. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου συνεχίζονται οι εξετάσεις. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να γίνει και αξονική τομογραφία πριν ολοκληρωθεί η νεκροψία - νεκροτομή.

Νωρίτερα, στο σημείο της επίθεσης μετέβη η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση, πραγματοποιώντας αυτοψία και ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει αποσαφηνιστεί. Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου, καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης φέρονται να υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών.

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, καθώς και οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που βρίσκονταν μαζί του το μοιραίο βράδυ, αλλά και η απολογία του 23χρονου.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του θύματος βρίσκονται ακόμη σε σοκ. Όλοι περιέγραψαν το νεαρό ως ένα καλό και ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε φασαρίες. Στη γειτονιά ήξεραν ότι ο 20χρονος υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ, κανείς όμως δεν έκανε λόγο για έναν φανατικό οπαδό που εξέφραζε την αγάπη του πολύ έντονα.

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα αυτό (σ.σ.: ότι ήταν ανάμεσα στους τιμωρούς)», είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Live News.