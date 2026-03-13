Δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια: Συνελήφθη 38χρονη ως συνεργός της οικιακής βοηθού

Ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην δολοφονία ενός 92χρονου στα Εξάρχεια πριν από εννέα χρόνια συνέλαβε η ελληνική αστυνομία.

Εκτός από την 33χρονη οικιακή βοηθό που ήδη έχει συλληφθεί οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε μια 38χρονη ως συνεργό της και με κίνητρο την ληστεία του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη χθες (12/03) το απόγευμα 38χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ως συνεργός 33χρονης στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 92χρονου, που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2017 στην Αθήνα.

Σε βάρος της 38χρονης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την αρμόδια ανακριτική Αρχή για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία.

Κατόπιν αυτού, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τον Αύγουστο του 2017 είχε γίνει γνωστό το κίνητρο της δολοφονίας του 92χρονου ήταν η ληστεία.

Ο ηλικιωμένος, που διέμενε στα Εξάρχεια, είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο υπνοδωμάτιό του τον Αύγουστο του 2017.

Τον είχε εντοπίσει η ανιψιά του λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Ο 92χρονος ήταν δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο κεφάλι του είχαν τοποθετηθεί μαξιλάρια, ένα παντελόνι και άλλα κομμάτια υφάσματος. Σε μικρή απόσταση από τη σορό είχε εντοπιστεί και ένα μαχαίρι.

Πηγή: cnn.gr