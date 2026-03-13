Έφοδος στο κελί διαβόητου κακοποιού στις φυλακές Μαλανδρίνου -Γκρέμισαν την πόρτα γιατί την είχε... ασφαλίσει

Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Τα στελέχη της ΔΑΟΕ είχαν πληροφορίες ότι στο κελί του Αλβανού διαβόητου κακοποιού υπήρχαν όπλα και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, χρειάστηκε να γκρεμίσουν την πόρτα του κελιού του, καθώς όχι μόνο ήταν κλειδωμένο από τη μέσα πλευρά, αλλά είχε βάλει και έναν τάκο έτσι ώστε να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την είσοδο.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών και μέχρι να σπάσουν τη σιδερένια πόρτα, εκείνος πρόλαβε να σπάσει και να βάλει φωτιά σε κινητό το οποίο είχε στο κελί του.

Παράλληλα, είχε ένα μαχαίρι με μαύρη δερμάτινη θήκη, ένα ακόμα αυτοσχέδιο μαχαίρι, καθώς και κλειδιά.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16 έφοδοι σε κελιά.

Πηγή: iefimerida.gr