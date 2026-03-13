Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 04:25.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3), στις 04:25, σε περιοχή της Ηπείρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Πηγή: newsbomb.gr