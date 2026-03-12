Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Η οικογένεια Παπανίκα που εγκατέλειψε την Αθήνα και μετακόμισε στο χωριό, τη Ζίτσα Ιωαννίνων, περιγράφει τη νέα της ζωή 12-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 43χρονος Δημήτρης Παπανίκας περιγράφει στο iefimerida την απόφαση που έφερε την οικογένειά του από τα Άνω Λιόσια, στο χωριό Ζίτσα. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Daveigh Chase: Νεκρή στα 35 της η «Σαμάρα» από το The Ring dailymedia.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Η οικογένεια Παπανίκα που εγκατέλειψε την Αθήνα και μετακόμισε στο χωριό, τη Ζίτσα Ιωαννίνων, περιγράφει τη νέα της ζωή SHARE