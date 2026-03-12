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Η οικογένεια Παπανίκα που εγκατέλειψε την Αθήνα και μετακόμισε στο χωριό, τη Ζίτσα Ιωαννίνων, περιγράφει τη νέα της ζωή

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Ο 43χρονος Δημήτρης Παπανίκας περιγράφει στο iefimerida την απόφαση που έφερε την οικογένειά του από τα Άνω Λιόσια, στο χωριό Ζίτσα.

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Η οικογένεια Παπανίκα που εγκατέλειψε την Αθήνα και μετακόμισε στο χωριό, τη Ζίτσα Ιωαννίνων, περιγράφει τη νέα της ζωή