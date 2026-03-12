Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας έξω από την Agrotica

Ανήμερα των εγκαινίων της έκθεσης «Agrotica» που γίνεται στο χώρο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, αγρότες συγκεντρώθηκαν στο σημείο πραγματοποιώντας διαμαρτυρία, ενώ στην συνέχεια, στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν πορεία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ..

Αναλυτικά, οι διαμαρτυρόμενοι, κρατώντας πανό θέλησαν να κάνουν πορεία, ωστόσο δυνάμεις της Αστυνομίας δεν τους άφησαν να προσεγγίσουν το σημείο, δημιουργώντας φραγμό, όπως μεταδίδει το Thesspost.gr.

Όπως εξήγησαν οι αγρότες, στόχος τους ήταν απλά να κάνουν την πορεία, να μοιράσουν συμβολικά πορτοκάλια και στη συνέχεια να φύγουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μετά από κάποια λεπτά έντασης, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν, αφήνοντας κασόνια με πορτοκάλια μπροστά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Αγρότες από το Άργος μέχρι τον Έβρο έφτασαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο για τα εγκαίνια της 31ης Agrotica.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 20 λεωφορεία έφτασαν από Θεσσαλία, ενώ από Θεσσαλονίκη κατέβηκαν περί τα 50 τρακτέρ στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ανεβάζοντας τα αγροτικά τους μηχανήματα στη νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως.

Πηγή: cnn.gr