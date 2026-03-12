Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα σύνορα Καρδίτσας-Ευρυτανίας: Κατολισθήσεις και ζημιές στην Αργιθέα

Εκτεταμένες ζημιές σε Καρδίτσα και Ευρυτανία προκάλεσε ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα (12/3) τα σύνορα των νομών.

Υλικές καταστροφές σε κτήρια, ναούς, πτώσεις βράχων και διακοπές ρεύματος είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών.

Ειδικότερα, πτώσεις βράχων έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο της Αργιθέας με τον αντιδήμαρχο Νίκο Σακκά, μιλώντας στο karditsalive.net να τονίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για ζημιές σε σπίτια. Επισημαίνει ωστόσο πως αυτό είναι κάτι που θα ελεγχθεί στην πορεία, καθώς πολλά σπίτια αυτή την εποχή δεν κατοικούνται.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας σημειώνει ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι πληροφορίες μιλούν για κάποιες υλικές ζημιές στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κουμπουριανών, κατολισθήσεις ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Αργιθέας, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από κατολίσθηση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς. Επίσης, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας. Οι δημοτικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Καλούνται οι κάτοικοι να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους Αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών. Ο Δήμος Αργιθέας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη».

Πηγή: ethnos.gr