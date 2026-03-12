Χρυσή Αυγή: Αυλαία σε μια ιστορική δίκη με ακόμα τέσσερις στη φυλακή

«Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λύεται η συνεδρίαση». Με αυτή τη σύντομη φράση η Μαρία-Ελένη Σωτηροπούλου, η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, έβαλε τέλος σε μία από τις πιο μελανές ιστορίες της Μεταπολίτευσης.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής αποτελεί πλέον κομμάτι της ιστορίας, η οποία σημαδεύτηκε με μελανά χρώματα από τη δράση και τις πράξεις των 42 συνολικά καταδικασθέντων μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Σαράντα πέντε μήνες από την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης, ολοκληρώθηκε η εκφώνηση της δικαστικής απόφασης βάζοντας τέλος σε μια έρευνα που κράτησε από το 2013, οπότε και δολοφονήθηκε ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι κατά τη διάρκεια επίθεσης χρυσαυγιτών.

Μοναδικός παρών καταδικασθείς και αυτήκοος μάρτυρας των όσων διαμηνύθηκαν την τελευταία αυτή συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου του 2026, ο Ιω. Λαγός, στον οποίο το δικαστήριο απευθύνθηκε μόνο μια φορά στο τέλος: «κύριε κατηγορούμενε μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

«Παύλο νικήσαμε»

Από τις θέσεις του κοινού, η Μάγδα Φύσσα παρακολουθούσε σιωπηλά όπως πάντα τη διαδικασία περιμένοντας την δικαστικής ετυμηγορία. Το τέλος της συνεδρίασης τη βρήκε συγκινημένη να απευθύνεται στον Παύλο Φύσσα, η δολοφονία του οποίου υπήρξε η αρχή του νήματος που κατέληξε στο σημερινό αποτέλεσμα.

«Παύλο νικήσαμε… τους τσάκισες παιδί μου…» είπε και απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους δήλωσε: «Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, γεια σας».

Στη φυλακή Ζαρούλια και ακόμα τρεις

Κατά την 230η συνεδρίαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, το οποίο τυγχάνει να είναι και το τελευταίο Πενταμελές στην ιστορία λόγω κατάργησης τους, κρίθηκε πως η πρώην βουλευτής Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, θα εκτίσει την ποινή της στη φυλακή.

Η σύζυγος του Νικ. Μιχαλολιάκου μέχρι σήμερα δεν έχει εκτίσει ούτε μέρος της ποινής της, καθώς πρωτόδικα της είχε χορηγηθεί αναστολή έως την έφεση. Έτσι, όταν απορρίφθηκαν τα αιτήματα της υπεράσπισης για μετατροπή της ποινής της σε χρήμα, ήταν πλέον ξεκάθαρο πως η Ελένη Ζαρούλια θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Αντιστοίχως, ο Γιώργος Δήμου καταδικασθείς σε ποινή κάθειρξης επτά ετών για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με ποινή κάθειρξης 7 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και ο Γ. Σκάλκος που έλαβε την ίδια ποινή για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, είχαν επίσης λάβει πρωτόδικα αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους έως την έφεση, οπότε οδηγούνται στη φυλακή για πρώτη φορά.

Ποιοι μένουν εκτός φυλακής

Απο τους 42 καταδικασθέντες οι 24 δεν πρόκειται να περάσουν τις πύλες των φυλακών μετά από αυτή την τελεσίδικη απόφαση. Κι αυτό όχι γιατί είχαν όλοι ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά γιατί οι πλειοψηφία τους έχει ήδη εκτίσει την πρωτόδικη ποινή τους ή έχουν αποφυλακιστεί υφ’ όρων. Αυτό τουλάχιστον ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος του «διευθυντηρίου» της Χρυσής Αυγής, που βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής, με εξαίρεση τους Ηλ. Κασιδιάρη και Ιω. Λαγό που εξακολουθούν και εκτίουν την 13ων ετών ποινή κάθειρξης που τους έχει επιβληθεί.

Το ίδιο ισχύει και για τα απλά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία εκτός από το δολοφόνο του Π. Φύσσα, Γ. Ρουπακιά, που εκτίει ισόβια κάθειρξη και τους τρεις καταδικασθέντες που προαναφέρθηκαν (Δήμου, Παπαδόπουλος και Σκάλκος), αρκετά έχουν εκτίσει ή απολυθεί με όρους.

Για το λόγο αυτό, η χθεσινή συνεδρίαση αναλώθηκε σε 12 κυρίως καταδικασθέντες οι οποίοι ζήτησαν την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής τους ή τη μετατροπή τους σε χρήμα. Εν τέλει από αυτούς μόνο η Ελένη Ζαρούλια μεταβαίνει στη φυλακή, αφού από τους υπόλοιπους για επτά ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του και για τέσσερις μετατράπηκε σε χρήμα προς 5 ευρώ ημερησίως.

Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφάσισε να μην δουν το δρόμο της φυλακής οι πρώην βουλευτές Χρ. Αλεξόπουλος και Αντ. Αρβανίτης καθώς και οι Αρ. Δασκαλάκης, Αντ. Γρέγος, Ευ. Μπούκουρας, Δ. Κουκούτσης, Γ. Τσακανίκας (για τους πέντε τελευταίους επέβαλε τον περιορισμό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τρία έτη). Επίσης αντίστοιχη μεταχείριση είχαν οι Νικ. Μίχος, Μ. Ευγενικός, Θ. Μαρίας και Κ. Χατζηδάκης.

Νωρίτερα, ο Χρ. Αλεξοπουλος μέσω της συνηγόρου του, ζήτησε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως τρία έτη για να μπορέσει να ζητήσει εν συνεχεία την αναστολή αυτής. Η υπεράσπιση ανέφερε προσκομίζοντας έγγραφα ότι ο καταδικασθείς πρώην βουλευτής είναι τετραπληγικός και υποστηρίζεται μηχανικά. «Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση… είναι κλινήρης, μη δυνάμενος να κινήσει τα άκρα του παρά μόνο τα βλέφαρα του. Είναι κάτι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να νοσηλευτεί πουθενά αλλού παρά μόνο εκεί που βρίσκεται τώρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήδη εκτίει μια ισόβια ποινή» ανέφερε η Βάσω Πανταζή.

Ποινή φυλάκισης ζήτησε και ο Στ. Μπούκουρας υποστηρίζοντας μέσω της συνηγόρου του ότι μένουν μόνο 10 μήνες έκτισης και δεν θα βοηθούσε η επιστροφή στη φυλακή. Όπως υποστήριξε με την ποινή φυλάκισης θα μπορέσει να ζητήσει την αναστολή της ποινής του. «Ό,τι ήταν να πληρώσει το έχει πληρώσει» υποστήριξε προσθέτοντας ότι το παιδί του καταδικασθέντα πρώην βουλευτή προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες και η επιστροφή του πατέρα του στη φυλακή θα διατάρασσε την ψυχική ηρεμία του.

Πηγή: news247.gr