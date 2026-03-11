Έφτασαν στην πατρίδα εκατοντάδες Έλληνες από Ντόχα και Ντουμπάι

Συγκεκριμένα, με τη μία πτήση από το Ντουμπάι, επαναπατρίζονται 489 ενήλικες και 14 παιδιά, (503 Έλληνες συνολικά).
Με την άλλη πτήση, από τη Ντόχα, φτάνουν στην Ελλάδα 275 συμπατριώτες μας.
«Ήταν δύσκολα αλλά η ελληνική κυβέρνηση μας φρόντισε πολύ» είπε μία από τις πρώτες γυναίκες που βγήκαν από την πτήση από Ντουμπάι…
Κάπως έτσι, παίρνει τέλος η αγωνία των ανθρώπων αυτών αλλά και των οικογενειών τους, που περίμεναν πώς και πώς να σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, τους δικούς τους.
Πηγή: newsit.gr