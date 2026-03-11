Δίκη Χρυσής Αυγής: Κάθειρξη 13 ετών σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη και 4 ακόμη - Ισόβια στον Ρουπακιά

Τις πρωτόδικες ποινές για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ανακοίνωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Ποινή κάθειρξης 13 ετών στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ίδια ποινή έλαβαν και οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Γιώργος Γερμενής και Ηλίας Παναγιώταρος.

Για την ίδια κατηγορία, σε κάθειρξη 10 ετών καταδικάστηκε και ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος. Η ποινή των ισοβίων επιβλήθηκε στον Γιώργο Ρουπακιά, δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, για ανθρωποκτονία, ενώ για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση του επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών.

Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα καταδικάστηκαν για το αδίκημα της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, σε ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Αναλυτικά οι ποινές των καταδικασθέντων

To διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Νίκος Μίχος: 5 χρόνια

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 χρόνια

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 χρόνια

Αντώνης Γρέγος: 5 χρόνια

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 χρόνια κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Υπόθεση δολοφονίας Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση απόπειρας δολοφονίας Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη

Β. Πόπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη

Πηγή: ethnos.gr