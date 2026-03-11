Ντουμπάι - Αθήνα: Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων στα ύψη για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Παρά τις αρχικές αυξήσεις, οι τιμές των απευθείας πτήσεων από Ντουμπάι προς Αθήνα έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ασταθείς και οι αεροπορικές εταιρείες αυξομειώνουν τις τιμές των εισιτηρίων ανάλογα με τη ζήτηση και τις προβλέψεις για το τέλος του πολέμου. Η ζήτηση για πτήσεις από Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές προς την Ελλάδα παραμένει σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα.

Οι πτήσεις μέσω Κωνσταντινούπολης για Αθήνα έφταναν το πρωί να κοστίζουν 4.352 και 4.422 ευρώ για ένα ταξίδι 16 ωρών, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι ίδιες πτήσεις έπεσαν στα 1.198 ευρώ. Η απευθείας πτήση από Ντουμπάι για Αθήνα κοστίζει πλέον 1.183 ευρώ, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα 5.094 ευρώ του προηγούμενου Σαββάτου, όταν οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό ήταν έντονοι. Η πιο οικονομική πτήση έως αργά το βράδυ κόστιζε 431 ευρώ και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εκτίναξη των τιμών τις πρώτες μέρες του πολέμου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καυσίμων, που από 85-90 δολάρια το βαρέλι πριν τη σύγκρουση έφτασαν τα 150-200 δολάρια, μετακυλιόμενα στο κόστος των εισιτηρίων.