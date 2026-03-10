Θεσσαλονίκη: 50χρονος διαρρήκτης «άνοιξε» 15 σπίτια και έκλεψε επτά οχήματα – Ο τρόπος δράσης του

Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη εξιχνίασαν 23 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών οχημάτων, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ενός 50χρονου.

Αναλυτικά, από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι 16 αφορούν διαρρήξεις σπιτιών, εκ των οποίων μία απόπειρα και επτά κλοπές οχημάτων, που έγιναν από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2023, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του δράστη σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα.

Πώς δρούσε ο 50χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος έμπαινε στις οικίες παραβιάζοντας πόρτες ή παράθυρα ή εκμεταλλευόμενος ανασφάλιστα ανοίγματα και αφαιρούσε κοσμήματα, χρηματικά ποσά ή άλλα αντικείμενα.

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρούσε και τα κλειδιά οχημάτων των παθόντων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσε για την κλοπή των αυτοκινήτων τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι ορισμένες διαρρήξεις τελέστηκαν ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν εντός των οικιών τους.

Η λεία του υπερβαίνει τις 11.000 ευρώ, ενώ η συνολική χρηματική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων και των χρυσαφικών ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ σε βάρος του 50χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: cnn.gr