Προφυλακιστέος ο Σουδανός με τις χειροβομβίδες στη ΓΑΔΑ - «Δεν είχα σκοπό να ανατιναχθώ» ισχυρίστηκε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος Σουδανός, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή έφερε πάνω του δύο αμυντικές χειρομβομβίδες απειλώντας τη σκοπιά στη ΓΑΔΑ ότι θα τις πυροδοτήσει.

Ο κατηγορούμενος έδωσε εξηγήσεις χωρίς δικηγόρο για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, αλλά και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την ολιγόλεπτη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, φέρεται να υποστήριξε, όπως και προανακριτικά, ότι βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, πεταμένες στην περιοχή της Ακρόπολης, θέλησε να της παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου δεν του έδωσαν σημασία και εν συνεχεία πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας για να τις παραδώσει.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, παρά μόνο να παραδώσει την εκρηκτική ύλη.

Οπως έγινε ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν την πράξη του, δηλαδή στις 3 Μαρτίου για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ είχε φυλακιστεί ακόμη μία φορά στο παρελθόν, για αντίστοιχη υπόθεση.

Πηγή: cnn.gr