Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος της 6χρονης ανιψιάς του

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 35χρονος για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 6χρονης ανιψιάς του.

Το περιστατικό φαίνεται να έγινε χθες το πρωί στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να θώπευσε το 6χρονο κορίτσι.

Η πράξη του φαίνεται να έγινε αντιληπτή από μέλος της οικογένειας.

Στη συνέχεια οι γονείς κάλεσαν στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και κατήγγειλαν τον 35χρονο ενώ στη συνέχεια όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και ακολούθως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.