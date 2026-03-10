Θρίλερ με τους σκελετούς σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη - Δεν έχουν καταφέρει να τις ταυτοποιήσουν

Δεν ταυτοποιείται η ακέφαλη σορός γυναίκας που εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, οι αστυνομικοί των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τα οστά που εντοπίστηκαν στις 26 Φεβρουαρίου στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Το υλικό συγκρίθηκε με βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται πως η σορός βρέθηκε μέσα σε σακούλες οι οποίες βρίσκονταν μέσα σε βαλίτσα που άγνωστος ή άγνωστοι έκρυψαν σε δυσπρόσιτο αγροτοδασικό σημείο της περιοχής.

Η βαλίτσα με το μακάβριο εύρημα δεν θα είχε εντοπιστεί εάν εργάτες δεν προχωρούσαν σε εργασίες καθαρισμού, επιμένουν οι αστυνομικοί οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.

Η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, με την ιατροδικαστή Χαρά Φλώρου, που εξέτασε την ακέφαλη σορό, να αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο τρόπος όμως που βρέθηκε κρυμμένη η σορός, σε σακούλες και τη βαλίτσα, οδηγούν στο συμπέρασμα πως ίσως και να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Αναζητήσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida.gr, ζήτησαν από την ιατροδικαστή πληροφορίες με τα βιομετρικά στοιχεία της σορού, προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν τυχόν αγνοούμενα πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχουν δείγματα γενετικού υλικού προς σύγκριση, προκειμένου να μειώσουν τον κατάλογο των εξαφανισμένων γυναικών και να ανοίξουν έναν νέο κύκλο ερευνών.

Αταυτοποίητη και η σορός στη Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται πως άνευ ταυτοποίησης παραμένουν και τα σκελετικά υπολείμματα που εντοπίστηκαν στην «πολυκατοικία της φρίκης», στην οδό Αγγελάκη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Όπως αποκάλυψε το iefimerida.gr την περασμένη εβδομάδα, οι αναλύσεις στα εργαστήρια δεν έδειξαν ταυτοποίηση από τα δείγματα της σορού με δείγματα από εξαφανισμένη κοπέλα, στην οποία εκτιμήθηκε πως ανήκε ο σκελετός.

Απομένει μια τελευταία διερεύνηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το γενετικό υλικό ξαδέλφης της εξαφανισμένης με γενετικό υλικό από τα δείγματα των οστών. Εάν και αυτή η εξέταση προκύψει αρνητική, τότε οι αστυνομικοί θα βρίσκονται μπροστά σε ένα έγκλημα με αγνώστων στοιχείων θύμα.

Πηγή: iefimerida.gr