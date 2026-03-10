Ανησυχία για ενεργοποίηση «κοιμώμενων πρακτόρων» στην Ελλάδα – 50 στόχοι υψηλής προτεραιότητας

Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδεχομένως λειτουργούν ως «επιχειρησιακό σήμα ενεργοποίησης» για δίκτυα ατόμων που μπορεί να δρουν για λογαριασμό τρομοκρατών, ανίχνευσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Την αποκάλυψη έκανε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και πρόκειται για μία είδηση που ενδιαφέρει το σύνολο του δυτικού κόσμου. Και αυτό διότι η εξαγωγή τρομοκρατίας από το Ιράν αποτελεί σήμερα το βασικό αντικείμενο εργασίας για τις μυστικές υπηρεσίες δεκάδων χωρών, ανάμεσά τους τα κράτη της Ε.Ε. και η Ελλάδα.

Οι αμερικάνικες υπηρεσίες ασφαλείας φαίνεται ότι ήδη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μετά από ανάλυση σημάτων που ανιχνεύτηκαν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Οι επίμαχες επικοινωνίες που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν ήταν κρυπτογραφημένες και μεταδόθηκαν σε πολλές χώρες λίγο μετά το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και κατά τα φαινόμενα προοριζόταν για άγνωστους αποδέκτες που διαθέτουν το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Πρόκειται για τύπο μηνύματος που αποσκοπεί στη διαβίβαση οδηγιών σε «κοιμώμενους πράκτορες ή πυρήνες» που μπορούν να δράσουν κατόπιν εντολών από το Ιράν.

Ακόμα δεν είναι σαφές σε ποιες χώρες μεταδόθηκαν αυτές οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες και ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενό τους, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν Έλληνες αξιωματούχοι έκρουσαν και αυτοί τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων ή πυρήνων στη χώρα μας.

Το σενάριο ενεργοποίησης «κοιμώμενων» πρακτόρων ή οι «κοιμώμενων» πυρήνων αποτελούν και για την Ελλάδα «πονοκέφαλο», ιδιαίτερα μετά από υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί το 2023 από την ΕΥΠ και την ΕΛ.ΑΣ. όταν είχαν συλληφθεί δύο Πακιστανοί που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε εβραϊκή συναγωγή στου Ψυρρή κατ’ εντολή προσώπου με έδρα την Τεχεράνη.

Στο «παζλ» προστίθεται και το κομμάτι που αφορά στον εντοπισμό Αζέρων στη Σούδα της Κρήτης, για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι λειτουργούσαν κατασκοπευτικά υπέρ του Ιράν.

Η νούμερο ένα ανησυχία επί ελληνικού εδάφους είναι κάποιοι από το Ιράν να επιχειρήσουν να χρησιμοποιούσαν άτομα που διαμένουν στη χώρα μας για κάποια τρομοκρατική επίθεση. Ίδιοι φόβοι εκφράζονται και από Αρχές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μεταξύ άλλων σκανάρονται πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τρομοκράτες, όπως και προφίλ στα social media.

Στη χώρα μας υπό επιτήρηση βρίσκονται άτομα με καταγωγή από το Ιράν, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τη Συρία, τα οποία κατά καιρούς είχαν «χαρτογραφηθεί» ως εν δυνάμει επικίνδυνα. Παράλληλα, έχει υπάρξει σχέδιο προτεραιοποίησης σε σχέση με τους στόχους που πρέπει να φυλάσσονται με μεγαλύτερη ένταση (μετά από σχετικές αναλύσεις κινδύνου). Σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση δίνεται σε περίπου 50 στόχους που χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας στην Αττική.

Πηγή: ieidiseis.gr