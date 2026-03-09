Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Ο κατηγορούμενος αιτήθηκε για κατ' οίκον κράτηση με «βραχιολάκι», ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο συνταξιούχος γυναικολόγος στην Πάτρα που κατηγορείται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας μετά την απολογία του σήμερα (9/3) ενώπιον ανακριτή.

Σημειώνεται πως ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ' οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το αίτημά του ωστόσο απορρίφθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στις οποίες απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία είναι συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και πρόκειται για τα εγγόνια του.

Ο ίδιος πάντως φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα εγγόνια του δεν είναι γυμνά και μάλιστα στις φωτογραφίες είναι και άλλα πρόσωπα από την οικογένειά του.

Πηγή: ethnos.gr