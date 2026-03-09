Δίκη Χρυσής Αυγής: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών προτείνει η εισαγγελέας

Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου, σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η δεύτερη δίκη της Χρυσής Αυγής αναμένεται να έχει απόφαση τις επόμενες ημέρες επί των ποινών για τους 42 που κρίθηκαν ένοχοι.

Το ελαφρυντικό των 13

Δεκατρείς εκ των 42 κριθέντων ενόχων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση η οποία χορήγησε: Σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και σε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά τη διήμερη διαδικασία που προηγήθηκε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ζήτησαν μέσω των συνηγόρων τους την αναγνώριση ελαφυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της ειλικρινούς μεταμέλειας, αλλά και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά. Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού προσδοκά να πετύχει αναγνώριση ελαφρυντικού ώστε «σπάσει» την ισόβια κάθειρξη. Έτσι αιτήθηκε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς και την ελαφρυντική περίπτωση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Πηγή: ethnos.gr