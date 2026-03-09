Λάρισα: Οικογένεια με... 78 δικογραφίες οι Ρομά που συνελήφθησαν - Έκλεψαν μέχρι και οστεοφυλάκιο (vid)

Συνολικά 78 φορές έχουν απασχολήσει την Αστυνομία τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Ρομά που συνελήφθησαν στη Λάρισα από κλιμάκιο της Δίωξης Εκβιαστών για απάτες και εκβιασμούς.

Ο πρώτος έχει στο «βιογραφικό» του 25 δικογραφίες, ο δεύτερος 22, ο τρίτος 17 και ο τέταρτος 14, για αδικήματα όπως σύσταση συμμορίας, σωματικές βλάβες, κλοπές, απάτες, ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο iEidiseis ότι μπορούσαν να «σκαρφιστούν» ο,τιδήποτε για να καταφέρουν να κερδίσουν χρήματα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που συνέβη μόλις ενάμιση μήνα πριν τη σύλληψή τους. Ήταν 15 Ιανουαρίου 2026 όταν μετέβησαν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων, έκλεψαν οστεοφυλάκιο και αντικείμενα από τάφο και στη συνέχεια εκβίασαν τους συγγενείς του θανόντος προκειμένου να λάβουν χρήματα για να επιστρέψουν τα οστά.

Ένα άλλο απίστευτο περιστατικό είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2004 με πρωταγωνιστή τον 44χρονο με τις 22 δικογραφίες στην «πλάτη». Είχε κατηγορηθεί τότε ότι μαζί με ακόμα τρία άτομα έκλεψαν όχημα εκσκαφής από αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν με αυτό σε αρχαιολογικό χώρο όπου πραγματοποίησαν εκσκαφές για την ανεύρεση αρχαιοτήτων!

Η τελευταία απάτη που οδήγησε στη σύλληψη των τεσσάρων μελών της οικογένειας Ρομά αφορούσε σε αγοραπωλησίες χρυσού. Εμφανίζονταν να πουλάνε λίρες σε καλύτερη τιμή από αυτή που δίνει επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδας μέσω των σχετικών δελτίων τιμών.

Ένα από τα θύματα είναι γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία. Αρχικά ο ένας από τους κατηγορούμενους τη ξενάγησε στο υπερπολυτελές σπίτι του. Εκεί της πρότεινε να της πουλήσει χρυσές λίρες έναντι 285 ευρώ την καθεμία αντί των 365 ευρώ που ήταν εκείνη την περίοδο η αξία τους. Εκείνη πείστηκε με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 140.000 ευρώ. Όταν ζήτησε επιτακτικά πίσω τα χρήματά της, ο ένας εκ των συλληφθέντων της έδειξε το πιστόλι του. Όπως είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, την έφεραν σε τόσο κακή ψυχολογική κατάσταση που σκέφτηκε ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Παρότι τα μέλη της οικογένειας Ρομά διήγαγαν εμφανώς πολυτελή ζωή, δεν εμφάνιζαν επισήμως κάποια επαγγελματική δραστηριότητα και τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ήταν είτε μηδενικά είτε πενιχρά σε σχέση με τον τρόπο ζωής τους. Στην εφορία δήλωναν σκηνίτες και άστεγοι, ενώ στην πραγματικότητα διέμεναν σε πολυτελή σπίτια, οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα και φορούσαν μεγάλης αξίας ρούχα και ρολόγια.

Μόνο από τις έξι απάτες που εξιχνιάστηκαν φέρονται να κέρδισαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατά τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά, 2.200 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 αυτοκίνητα (ανάμεσά τους πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο Ι.Χ.), 7 ρολόγια, χρυσές αλυσίδες, σταυροί και τσάντες, 5 όπλα και αναβολικές ουσίες.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι τρεις δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι θα απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή, ενώ ο τέταρτος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη γυναίκα που τους κατήγγειλε και έκανε λόγο για άτοκο δανεισμό για την περίπτωση άντρα που περιλαμβάνεται μεταξύ των θυμάτων.

Πηγή: ieidiseis.gr