Το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» ενεργοποιείται σε βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας φαίνεται πως έχει ενεργοποιηθεί στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, με το σχέδιο να φέρει το όνομα «Σκορπιός της Ερήμου», λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η σύλληψη Γεωργιανού κατασκόπου στη Σούδα εντείνει τα μέτρα γύρω από τις κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το «Σκορπιός της Ερήμου» ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου που αποθανάτιζε το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στον κόλπο της Σούδας.

Ζευγάρια σε διακοπές, σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και συμμετέχοντες σε συνέδρια, είναι μερικές από τις ιδιότητες, με τις οποίες εναλλάσσονται μυστικά στελέχη της ΕΥΠ για να αποκτούν μάτια και αυτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, αναπτύσσοντας πληροφοριακή δράση.

Τους τελευταίους οκτώ μήνες έγιναν τέσσερις συλλήψεις από τις Αρχές με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης σε Κρήτη και Έβρο.

Τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου

Στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν σειρήνες πολέμου στο Ιράν, έθεσαν σε στενότερο κλοιό παρακολούθησης διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου βρίσκονται η βάση στον Κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, ενώ ελέγχονται ξενοδοχεία για περίεργες διανομές προσώπων από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Πηγή: cnn.gr