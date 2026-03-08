Τέμπη: 400 δρομείς έτρεξαν στον 3ο Δρόμο Μνήμης και τερμάτισαν στο σημείο «μηδέν»

Πραγματοποιήθηκε ο 3ος Δρόμος Μνήμης Τεμπών αλλά και συμβολική μοτοπορεία από τα Μάλγαρα έως τον τόπου του δυστυχήματος.

Για τρίτη χρονιά, πλήθος κόσμου έτρεξε στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών, με 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (8/3).

Τον αγώνα διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, σε συνεργασία με το αθλητικό site Sportofrunning και με τη συναίνεση των οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων του Δυστυχήματος των Τεμπών.

Το σημείο εκκίνησης ήταν ο προαύλιος χώρος του εργοστασίου Ζαχάρεως, στο 2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, με τον τερματισμό να γίνεται στο «σημείο μηδέν» του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Εκεί δρομείς και γονείς των θυμάτων με λουλούδια στα χέρια θα παραστούν σε επιμνημόσυνη δέηση για τα 57 θύματα, με τις προσευχές όλων να συνοδεύουν τον Γεράσιμο να γίνει καλά και να επιστρέψει στην οικογένεια του, όπως πρόσθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Φαλάνης κ. Γεωργία Γκόγια.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, 400 άτομα έτρεξαν σε όλους τους αγώνες στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών ο οποίος δεν αποτελεί έναν ακόμη αγώνα δρόμου, όπως οι εκατοντάδες που διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια. Είναι δρόμος για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών και όλων των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, την 28η Φεβρουαρίου του 2023.

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Συμβολική μοτοπορεία από τα Μάλγαρα έως τα Τέμπη

Παράλληλα, εκατοντάδες μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική μοτοπορεία μέχρι τα Τέμπη και να βρεθούν στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Στόχος της μοτοπορείας μνήμης, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι να σταλεί μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στους γονείς και τους συγγενείς των 57 θυμάτων. «Ενώνουμε τις μηχανές, τις ψυχές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη», ανέφεραν οι διοργανωτές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα.

Από τα Μάλγαρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ξεκίνησαν περίπου 400 δίκυκλα με 750 αναβάτες.

Πηγή: news247.gr