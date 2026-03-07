Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Αττική Οδό, λόγω εργασιών συντήρησης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στην οροφή της διάβασης του ανισόπεδου κόμβου Φυλής.

Για τον λόγο αυτό, από τις 21:00 το βράδυ έως τις 09:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός της Αττική Οδός στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, στην περιοχή του Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6). Οι οδηγοί θα κινούνται μέσω της άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου Φυλής και στη συνέχεια θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ethnos.gr