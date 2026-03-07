ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο - Όλο το παρασκήνιο

Αποδεκτές έγιναν οι παραιτήσεις σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr.

Σάλος επικρατεί από χθες (6/3) στον ΕΟΔΥ μετά την αποκάλυψη ότι παραιτήθηκε σύσσωμο όλο το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος αλλά και όλα τα μέλη, 13 στο σύνολο, έδωσαν τις παραιτήσεις τους στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr.

Αιτία, με βάση την επιστολή παραίτησής τους, ήταν οι παρεμβάσεις που γίνονταν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο επιστημονικό τους έργο.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατος νόμος προέβλεπε τη δημιουργία δύο οργάνων διοίκησης στον ΕΟΔΥ, γεγονός που φαίνεται να έχει προκαλέσει τριβές ως προς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επιστημονικού συμβουλίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου είχαν υποβάλει ξανά τις παραιτήσεις τους και τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο τότε τις απέσυραν έπειτα από παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Μάλιστα στην επιστολή τους που παρέδωσαν το βράδυ της Πέμπτης (6/3) στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, αναφέρονται και στην προηγούμενη προσπάθειά τους να παραιτηθούν σημειώνοντας εμφατικά ότι τότε «αποφάσισαν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία».

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν είναι τα εξής:

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος

Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος

Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος

Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος

Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος

Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος

Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος

Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος

Με βάση έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, η ηγεσία του υπουργείου υγείας θορυβήθηκε από τις μαζικές παραιτήσεις του επιστημονικού συμβουλίου και απέφυγε τις πρώτες ώρες να προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις, προκειμένου να οργανωθεί προηγουμένως μια επικοινωνιακή τακτική που θα ακολουθηθεί. Ωστόσο στους κόλπους του ΕΟΔΥ και στους εργαζόμενους, επικρατεί ήδη ανησυχία για το τι θα επακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχε διοριστεί νέος προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ ο Πάνος Ευσταθίου, ενώ είχε διοριστεί και το Συμβούλιο Διοίκησης.