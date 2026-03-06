Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών στο Λουτράκι

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου.
Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.
Πηγή: cnn.gr