Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα στα χέρια – Είχε άλλες δύο στο σακίδιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 06.03.2026, στη ΓΑΔΑ, όταν ένας άνδρας απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.

Η αναστάτωση έφερε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ένας άνδρας απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα, αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος προσέγγισε την κεντρική σκοπιά του κτιρίου και σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να φωνάζει προς τους φρουρούς, απειλώντας ότι έχει πάνω του εκρηκτικά και πως θα τους τινάξει στον αέρα.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί από τις αρχές και είχε πάνω του μία χειροβομβίδα στα χέρια και άλλες δύο στο σακίδιο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και να τον συλλάβουν.

Στο σημείο είχε διακοπή η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας.

Πηγή: newsit.gr