Συνελήφθη 42χρονος που έτρεχε με 151 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Λαυρίου υπό την επήρεια αλκοόλ

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 42χρονο οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/03) να κινείται με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων την ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου, έχοντας μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσω συσκευής ραντάρ διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος κινούνταν στην περιοχή των Καλυβίων, με 151 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Μάλιστα, κατά την διενέργεια αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,63 mg/l.

Όπως ακόμη διαπιστώθηκε, ο 42χρονος δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί, ενώ όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, τους απείλησε και τους έβρισε.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: cnn.gr