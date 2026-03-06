Το πετρέλαιο έσπασε το φράγμα των 90 δολαρίων - Αναλυτικά οι αυξήσεις στην αντλία

Μέρα με τη μέρα, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, μοιάζοντας με το μαρτύριο της σταγόνας.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5% σε περίπου 90 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή διέκοψε σοβαρά την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου. Σε εβδομαδιαία βάση, η αύξηση είναι της τάξης του 255.

Όπως επισημαίνει η Trading Economics, η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής διαδρομής που κανονικά μεταφέρει περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, έχει σχεδόν σταματήσει λόγω απειλών για την ασφάλεια, ασφαλιστικών ζητημάτων και λειτουργικής αβεβαιότητας.

Αυτό έχει ουσιαστικά περιορίσει τις εξαγωγές από τους μεγάλους παραγωγούς του Κόλπου και έχει αναγκάσει ορισμένες χώρες να περιορίσουν την παραγωγή. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι 7-11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ενδέχεται να λείπουν προσωρινά από την αγορά. Το σοκ της προσφοράς έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 20% αυτή την εβδομάδα, παρά τα σημάδια του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να λάβουν μέτρα για τη μείωση των τιμών και μια προσωρινή απαλλαγή που θα επιτρέψει στην Ινδία να αγοράσει μέρος του ρωσικού αργού πετρελαίου που έχει χάσει έδαφος. Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις στην Ιαπωνία και αλλού εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Η τιμή της βενζίνης

Στα καθ' ημάς, η μέση τιμή της αμόλυβδης δεν έχει φτάσει ακόμα στο 1,80 ευρώ, σημειώνοντας πάντως αύξηση γύρω στα 5 λεπτά σε μια εβδομάδα. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει αυξηθεί γύρω στα 12 λεπτά μέσα σε μια εβδομάδα.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία των Βενζινοπωλών επισημαίνει ότι δεν έχει νόημα η επιβολή πλαφόν, καθώς η αύξηση στις λιανικές τιμές είναι πολύ μικρότερη από την αύξηση των τιμών διυλιστηρίου.

Η επιστολή της ΟΒΕ

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για σκέψεις της Κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα θέτουμε υπόψιν σας τα εξής στοιχεία:

Τις τιμές από τα Ελληνικά Διυλιστήρια για τις ημερομηνίες 27/2 και 5/3/2026 ανά χιλιόλιτρο αμόλυβδης – πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και τις μέσες πανελλαδικές τιμές των πρατηρίων για τις ίδιες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών:

ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Συμπέρασμα: Από 27/2 έως 5/3 οι τιμές διυλιστηρίου αυξήθηκαν στην αμόλυβδη κατά 52 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο κίνησης 156 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο θέρμανσης 140 ευρώ το χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα οι μέσες τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν ανά χιλιόλιτρο στην αμόλυβδη 37ευρώ στο κίνησης 92 ευρώ και στο θέρμανσης 104 ευρώ.

Παρακαλούμε πολύ όπως επεξεργαστείτε τα στοιχεία ώστε να κρίνετε ορθά που και πως πρέπει να παρθούν μέτρα και λόγω του επείγοντος του θέματος να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας».

Πηγή: iefimerida.gr