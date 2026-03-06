Τα βίντεο στα social media «έκαψαν» τον 16χρονο παραχαράκτη στην Κατερίνη - Έκανε αναλήψεις με κάρτες-κλώνους

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 16χρονος από την Κατερίνη, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει μικρό «εργαστήριο» παραχάραξης, με πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους που έκρυβε ακόμη και μέσα σε επιτραπέζιο παιχνίδι και στο ψυγείο του σπιτιού του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και κατηγορείται για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Βίντεο στα social media τον «έκαψαν»

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διαδικτυακή έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν βίντεο που αναρτούσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά εμφανιζόταν να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ χρησιμοποιώντας κάρτες-κλώνους.

Σε άλλα στιγμιότυπα καταγράφονταν άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρεται να προέρχονταν από τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα. Ο ίδιος μάλιστα δεν δίσταζε να επαίρεται δημόσια για τις πράξεις του.

Σε μία από τις αναρτήσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξεζουμιάσατε με τον bro όλα τα ΑΤΜ για το καλοκαίρι».

Από την έρευνα στο διαδίκτυο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του ανηλίκου, καθώς και τον τόπο κατοικίας του στην Κατερίνη.

Έρευνα στο σπίτι και ευρήματα

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν πειστήρια που επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του στην υπόθεση και ο 16χρονος συνελήφθη.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

δύο λευκές τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία

αναγνώστης έξυπνων καρτών

υλικά συσκευασίας και αυτοκόλλητα λογότυπα

αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων δύο μάσκες full face, ένα γκλοπ, ένα πιστόλι ρέπλικα, δύο σκληρούς δίσκους και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης τύπου USB, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης ρολόγια και τσαντάκια που εμφανίζονταν στα επίμαχα βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: iefimerida.gr