Τραγωδία στα Εξάρχεια - 15χρονος Γάλλος μαθητής έπεσε από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου (vid)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 15χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας.

​Ο άτυχος έφηβος, γαλλικής καταγωγής, βρισκόταν στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην οποία συμμετείχε το σχολείο του.

​Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Η σορός του μαθητή διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων.

​Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Στο φουαγιέ του ξενοδοχείου παρέμεναν μέχρι αργά σοκαρισμένοι δεκάδες συμμαθητές του, μαζί με τους συνοδούς τους.

Πηγή: orangepress.gr