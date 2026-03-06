«Όταν έχασε τη μάνα της ξέφυγε με το ποτό -Της είχα δώσει δύο χαστούκια»: Όσα είπε ο 38χρονος σύντροφος της Νεκταρίας (vid)

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης Νεκταρίας, η οποία βρέθηκε νεκρή στη σκάλα του σπιτιού της στον Κολωνό.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την πράξη της διακεκριμένης ενδοοικογενειακής βλάβης, ενώ η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αποσύρθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων και επαρκών ενδείξεων.

«Δηλώνω ευθύς εξαρχής κατηγορηματικά αθώος. Πριν αναπτύξω τους ισχυρισμούς μου θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας, την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ» φέρεται να είπε.

«Τη Νεκταρία την γνώρισα πριν δύο χρόνια περίπου μέσω κοινής παρέας και ειδικότερα το έτος 2024. Η φιλική μας αρχικά σχέση εξελίχθηκε σύντομα σε δεσμό, ενώ μετά από λίγο καιρό συγκατοικήσαμε μαζί στο σπίτι μου. Ήθελα να πιστεύω ότι στο πρόσωπο της Νεκταρίας βρήκα μια σύντροφο με την οποία και θα μπορούσα να πορευτώ στην ζωή μου» φέρεται να είπε στην απολογία του.

Όπως υποστήριξε, σύντομα αντιλήφθηκε ότι η 31χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ καθημερινά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά σε κατάσταση μέθης, να απομακρυνθεί από την εργασία της τους τελευταίους μήνες και να απομονωθεί κοινωνικά.

«Η κατάσταση της μέθης και της εξάρτησης της από το αλκοόλ ήταν τόσο μεγάλη και έντονη, που η ίδια μου ζητούσε επίμονα όταν έφευγα για την εργασία μου να κλειδώνω την εξώθυρα της οικίας μας». Όπως ισχυρίστηκε, το ζητούσε για να μη βγει έξω σε κακή κατάσταση ή για να μην τη δει η γιαγιά του που έμενε στο ίδιο κτίριο.

Υποστήριξε ακόμη ότι η 31χρονη είχε κλειδιά και χρήματα, όμως – όπως είπε – τα χρησιμοποιούσε κυρίως για αγορά αλκοόλ. «Η εξάρτησή της από το αλκοόλ ήταν τέτοιου βαθμού και εντάσεως, που η Νεκταρία όταν ξυπνούσε αντί να πιεί καφέ, έπινε ούζο, τσίπουρο ή ό,τι άλλο υπήρχε αλκοολούχο».

Παρά τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει να περιορίσει το ποτό, όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Μάλιστα ανέφερε ότι όταν δεν είχε αλκοόλ γινόταν επιθετική ή κοιμόταν.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς ότι την κρατούσε απομονωμένη, δήλωσε ότι «Τα όσα λέγονται και αναφέρονται ότι σκοπός μου ήταν να την αποκόψω από κάθε κοινωνική της συναναστροφή, από τους φίλους της ή να την κρατάω κλειδωμένη στο σπίτι μας είναι πέρα για πέρα αναληθή».

Στην απολογία του επικαλέστηκε και μαρτυρίες από το περιβάλλον της, λέγοντας ότι το πρόβλημα με το αλκοόλ είχε ξεκινήσει μετά τον θάνατο της μητέρας της. Όπως κατέθεσε πρώην σύντροφός της: «Από τότε που έχασε την μάνα της, η Νεκταρία ξέφυγε με το ποτό και έπινε πάρα πολύ». Αντίστοιχη αναφορά έκανε και ο πρώην εργοδότης της: «Η Νεκταρία σταμάτησε να εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα λίγο μετά που έχασε τη μάνα της και τότε ξεκίνησε να πίνει πάρα πολύ το οποίο της είχε δημιουργήσει πρόβλημα με το συκώτι της».

«Της είχα δώσει δύο χαστούκια»

Ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα περιστατικό βίας πριν από περίπου δύο μήνες. «Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας». Όπως ισχυρίστηκε, κατά τη διάρκεια εκείνου του επεισοδίου το κινητό που κρατούσε η 31χρονη έπεσε και τη χτύπησε στο μάτι.

Κατά τα λοιπά, υποστήριξε ότι δεν της άσκησε ποτέ βία και ότι οι εντάσεις μεταξύ τους περιορίζονταν σε καυγάδες.

Τι υποστήριξε για την ημέρα του θανάτου

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα – σύμφωνα με τον ίδιο – συνέβησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που η Νεκταρία βρέθηκε νεκρή στις σκάλες.

«Όσον αφορά τον θάνατο της Νεκταρίας αυτός σε καμία περίπτωση δεν προήλθε από κάποιο χτύπημα δικό μου». Όπως ανέφερε, εκείνο το πρωί η 31χρονη τον ξύπνησε επειδή πονούσε και του ζήτησε να της αγοράσει φάρμακα και άλλα είδη.

Αφού πήγε σε φαρμακείο και σε κατάστημα για τροφή γάτας, επέστρεψε στο σπίτι και τη βοήθησε –όπως είπε– να πάει στην τουαλέτα και να ξαπλώσει, καθώς ήταν εξαντλημένη και είχε τάση για εμετό. Στη συνέχεια έφυγε για τη δουλειά του ως διανομέας.

Όπως ανέφερε, επειδή ανησύχησε που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του, επέστρεψε στο σπίτι γύρω στις 15:00.

«Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή». Όπως είπε, άρχισε να καλεί σε βοήθεια τη γιαγιά και τη θεία του που βρίσκονταν στον πάνω όροφο, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε αμέσως.

Στην απολογία του υποστήριξε επίσης ότι δεν στέκει λογικά το σενάριο ότι θα είχε διαπράξει ανθρωποκτονία και στη συνέχεια θα επέστρεφε στο σπίτι ανήσυχος.

«Έπασχε από κίρρωση του ήπατος»



Ο 38χρονος απέδωσε τον θάνατο της 31χρονης σε σοβαρά προβλήματα υγείας που, όπως ισχυρίζεται, αντιμετώπιζε.

«Η Νεκταρία τους τελευταίους μήνες έπασχε από έντονες ζαλάδες και μεγάλη πνευματική σύγχυση, προφανώς εξαιτίας της κίρρωσης από την οποία καιέπασχε». Όπως είπε, εξαιτίας των ζαλάδων έπεφτε συχνά και είχε μώλωπες στο σώμα της.

«Οι μώλωπες που είχε στο σώμα της δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο με δικά μου χτυπήματα».

Παράλληλα υποστήριξε ότι πίστευε πως η 31χρονη ήταν έγκυος, κάτι που – σύμφωνα με τον ίδιο – εκείνη του είχε πει, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε.

Πηγή: iefimerida.gr