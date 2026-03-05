Πώς δρούσε η συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες - Κρατούσαν πάκους με λεφτά και πόζαραν στα social

Περισσότερα από 280.000 ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες και παρίσταναν τους λογιστές ή τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, το κύκλωμα που αποτελούνταν από Ρομά διέθετε κεντρικό «τηλεφωνικό κέντρο» στο Ζεφύρι μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν καθημερινά δεκάδες κλήσεις.

Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά που κάποια από τα μέλη της ομάδας κρατούσαν πάκους με χαρτονομίσματα και «πόζαραν» στα social media.

Πώς δρούσαν

Οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως την δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξωθεν του σπιτιού ενώ, ταυτόχρονα, έτερα μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με την δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.

Τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, μετακινούσαν συχνά το «τηλεφωνικό κέντρο» και άλλαζαν τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα είχαν τοποθετήσει κάγκελα ασφαλείας και εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης ώστε να αποτρέπουν και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Τα μέλη της οργάνωσης που αποτελούσαν το τηλεφωνικό κέντρο ή αλλιώς «τηλεφωνητές», είχαν επιφορτιστεί με την συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης καθώς χωρίς τις ενέργειες των μελών του τηλεφωνικού κέντρου, η οργάνωση δεν θα είχε υπόσταση.

Μετά τους «τηλεφωνητές», ακολουθούσαν οι «εισπράκτορες χρηματικών ποσών και τιμαλφών» που ήταν αρμόδιοι για την μετάβαση στις οικίες ώστε μετά την εξαπάτηση των θυμάτων από τους «τηλεφωνητές» να προβούν στην αφαίρεση των χρηματικών ποσών και τιμαλφών από τα θύματα.

Ο διευθυντής της οργάνωσης επόπτευε τους «τηλεφωνητές» και παράλληλα μαζί με τον συντονιστή καθοδηγούσε τις επιχειρησιακές ομάδες, να μεταβούν άμεσα στην διεύθυνση της οικίας του θύματος ώστε να συλλέξουν τα προϊόντα απάτης και ακολούθως να τα μεταφέρουν σε ασφαλές χώρο στην κατοχή τους.

Ως μέσο τέλεσης, οι εισπράκτορες χρησιμοποιούσαν κυρίως ενοικιαζόμενα οχήματα.

Τελικά στη δράση τους μπήκε φρένο από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων μετά από επιχείρηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) στο Ζεφύρι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό καθώς και ο συντονιστής των επιχειρησιακών ομάδων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πηγή: protothema.gr