Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Τεράστιο χτύπημα στις τηλεφωνικές απάτες: Εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι, έπιασαν στα πράσα έξι άτομα 04-03-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τεράστιο χτύπημα, με συλλήψεις στο Ζεφύρι, κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στις τηλεφωνικές απάτες. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Τεράστιο χτύπημα στις τηλεφωνικές απάτες: Εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι, έπιασαν στα πράσα έξι άτομα SHARE