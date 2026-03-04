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Τεράστιο χτύπημα στις τηλεφωνικές απάτες: Εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι, έπιασαν στα πράσα έξι άτομα

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Τεράστιο χτύπημα, με συλλήψεις στο Ζεφύρι, κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στις τηλεφωνικές απάτες.

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Τεράστιο χτύπημα στις τηλεφωνικές απάτες: Εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι, έπιασαν στα πράσα έξι άτομα