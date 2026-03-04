Συγκινημένη η Μάγδα Φύσσα: «Σήμερα νίκησαν η αλληλεγγύη και η ειρήνη» (vid)

“Η σημερινή απόφαση είναι πάνω από ιστορική. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ειρήνη”, είπε η Μάγδα Φύσσα με το που βγήκε από το Εφετείο λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης της καταδίκης της εγκληματικής οργάνωσης σε δεύτερο βαθμό στον κόσμο που είχε μαζευτεί επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

“Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ για άλλη μία φορά, δίπλα μας. Η σημερινή μέρα είναι πάνω από ιστορική. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ειρήνη”, σχολίασε.

Παράλληλα, είπε πως σήμερα δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα της ΧΑ αλλά όλα τα θύματα του φασισμού. “Ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό με τις συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε αυτές τις ημέρες. Σήμερα τους αφιερώνουμε τη νίκη”, τόνισε, αναφερόμενη στους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής.

🌹 «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη»



ℹ️ Την τελεσίδικη ενοχή των στελεχών της Χρυσής Αυγής αποφάσισε σήμερα το Εφετείο, με την Μάγδα Φύσσα να κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα για τη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα η ίδια έξω από το Εφετείο… pic.twitter.com/ScZv8rNbRD — NEWS 24/7 (@News247gr) March 4, 2026

“Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή και τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και ο Παύλος είχε πάει να δει μπάλα. Και όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στον δρόμο και σκότωσε. Αλλά, όμως σήμερα καταδικάστηκε και τελεσίδικα. Φεύγω με μία ανακούφιση γιατί δεν θα τους ξανακούσω και δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου”, τόνισε.

“Νίκη σε όλα τα θύματα από όπου και αν προέρχονται”, είπε κλείνοντας και ευχήθηκε “ειρήνη σε όλο τον κόσμο”.

Οργανώσεις, συλλογικότητες και σωματεία είχαμε μαζευτεί από νωρίς έξω από το Εφετείο για μια συγκέντρωση αλληλεγγύης εν αναμονή της απόφασης.

Πηγή: news247.gr

