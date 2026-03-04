Ανησυχία στην Αθήνα για «εξαγωγή» τρομοκρατίας – Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες ασφαλείας

Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις προχωρούν στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας τα τελευταία 24ωρα, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν ανησυχία για «εξαγωγή» τρομοκρατίας από το Ιράν.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι «η ανησυχία αφορά στο ενδεχόμενο τυχόν στρατολόγησης αλλοδαπών σε ελληνικό έδαφος από εξτρεμιστές που βρίσκονται στο Ιράν. Να υπάρξει δηλαδή απόπειρα ‘αξιοποίησης’ ατόμων με προφίλ που τείνει προς τη ριζοσπαστικοποίηση για να χτυπηθεί κάποιος αμερικανικός ή ισραηλινός στόχος.

Ό,τι ισχύει για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, που επίσης κινδυνεύουν από την εξαγωγή τρομοκρατίας από το Ιράν, ισχύει και για την Ελλάδα. Μη ξεχνάμε ότι στο παρελθόν υπήρξε στρατολόγηση Πακιστανών στην Αθήνα για να χτυπηθεί ισραηλινός στόχος».

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας , ειδική μνεία γίνεται στις συσκέψεις για την πρόληψη που πρέπει να υπάρχει για την αποφυγή τυχόν δράσης «μοναχικών λύκων», δηλαδή «αχαρτογράφητων» ατόμων που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο κάποιας οργανωμένης ομάδας τρομοκρατών.

Η κατασκοπεία στη Σούδα

Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση του Γεωργιανού που εντοπίστηκε από την ΕΥΠ και ελέγχεται πλέον από την Αντιτρομοκρατική για κατασκοπεία στη Σούδα. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι ο 36χρονος μετέβη στη Σούδα μόλις λίγους μήνες μετά τη σύλληψη Αζέρου στα Χανιά για κατασκοπεία. Η παρουσία του Γεωργιανού, αζερικής καταγωγής, στη Σούδα δείχνει «επιμονή» που προκαλεί προβληματισμό.

Επίσης, δείχνει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι υπάρχουν άτομα «πρόσφορα» σε στρατολόγηση, που έναντι «χαμηλού τιμήματος» προσποιούνται τους τουρίστες για να συλλέξουν πληροφορίες. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Γεωργιανός σκόπευε να διαμείνει στη Σούδα για μήνες εγείρει ερωτήματα σε σχέση με τις προθέσεις του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να ήταν ο «αναλώσιμος αντικαταστάτης» του 26χρονου Αζέρου που «κάηκε» τον περασμένο Ιούνιο όταν αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ. Και ο 26χρονος σχεδίαζε το περασμένο καλοκαίρι παρατεταμένες διακοπές στη Σούδα δηλώνοντας «τουρίστας», ενώ έδειξε προτίμηση στα ίδια ξενοδοχεία.

«Είναι η τέταρτη υπόθεση κατασκοπείας μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών. Αυτό είχε πολλά χρόνια να γίνει και δείχνει ότι η εκτόξευση της τεχνολογίας δεν αντικαθιστά σε όλα τα επίπεδα την επιτόπια κατασκοπευτική δράση. Γι’ αυτό και οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι σε ύψιστο συναγερμό αυτή την περίοδο», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές.

Σε ανάλογο συναγερμό βρίσκονται και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που επιχειρούν να αυξήσουν σημαντικά τους ελέγχους στα σύνορά τους.

Πηγή: ieidiseis.gr