Λέρος: Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να σκοτώσει τον 49χρονο.

Πολύωρη ήταν η απολογία του 18χρονου από τη Λέρο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα Τρίτη (03.03.2026) ενώπιων του ανακριτή στην Κω, για την δολοφονία του 49χρονου πατέρα του.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα μετά από την πολύωρη απολογία ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε ο ίδιος θανάσιμα το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Ο 18χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: newsit.gr