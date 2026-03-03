Κατασκοπεία στη Σούδα: Στη φυλακή ο 36χρονος για παράνομη είσοδο - Ποινή δύο ετών

Όπως αποφασίστηκε, θα παραμείνει υπό κράτηση και θα δικαστεί σε δεύτερο χρόνο για τυχόν άλλα αδικήματα.

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο 36χρονος στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο, αποφασίζοντας να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δεν ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Πηγή: ethnos.gr