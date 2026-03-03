Δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη (vid)

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Ο τραγουδιστής δεν παραβρέθηκε ούτε στην αποτέφρωση της τέως συζύγου του, Κίλιαν, η οποία έφυγε μετά από σκληρή μάχη με την ασθένεια, τον Νοέμβριο.

Στις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο της συζύγου του, η φίλη της οικογένειας, δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου ήταν η μοναδική έγκυρη πηγή ενημέρωσης. Πάντα με σεβασμό στις επιθυμίες της εκλιπούσης και της οικογένειας.

Και ενώ ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει αμετάπειστος στην απόφασή του να μην επιστρέψει στην ενεργό δράση, η Ρούλα Χάμου έκανε μια σημαντική αποκάλυψη στο vidcast «Στη στροφή».

Η δημοσιογράφος ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, από την εποχή που ήταν άσημος και ζούσε στην Κω, που θα τον ακολουθεί σε όλα τα επόμενα βήματά του.

«Ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ που έχει περιεχόμενο τον Νότη. Έχω αναλάβει εγώ. Δεν είναι ούτε δική του επιθυμία, ούτε δική του πρωτοβουλία, είναι μια τελείως δική μου πρωτοβουλία. Γιατί; Επειδή του χρωστάμε νύχτες και μέρες μαγείας και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά, ποτέ live. Ο Νότης ήταν μαγικός στις εμφανίσεις του και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας το φωταγώγησε και το έκανε μαγικό, ήθελα αυτή τη μαγεία να μπορέσω να τη μοιραστώ», είπε αρχικά η Ρούλα Χάμου.

Θα δείτε ένα αρχειακό υλικό από τις πρώτες μέρες που ήρθε στην Αθήνα και όχι μόνο. Και υλικό από τον πρότερο βίο του στο νησί. Υπάρχει ένας πλούτος αρχειακού υλικού, τώρα το μαζεύω και το ψηφιοποιώ για να είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μήνες και να μπορέσει να δοθεί για προβολή», αποκάλυψε η Ρούλα Χάμου.

Πηγή φωτό: NDP

Πηγή: ieidiseis.gr